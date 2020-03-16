На здании Гнесинки появилась мемориальная доска Кобзону

Там он учился и преподавал

В Москве состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти выдающегося певца и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, министры, родные и близкие Иосифа Давыдовича. Доску установили на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. Именно там народный артист учился, а впоследствии и преподавал. Кобзон внёс значительный вклад в развитие культуры нашей страны. В репертуаре прославленного певца более 3 тысяч композиций. Среди них всеми любимые "Темная ночь", "Смуглянка" и "День победы".

"Он был великим мастером и великим певцом. И в грядущие месяцы, когда мы приближаемся к великому празднику - 75-летию Великой Победы, я думаю, что его голос будет звучать все чаще и чаще. И он будет жить с нами, жить со всеми от мала до велика. Потому что его песни - это часть нашей жизни, его песни - это часть великой страны", - заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"