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На здании Гнесинки появилась мемориальная доска Кобзону

14:47
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Там он учился и преподавал

В Москве состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти выдающегося певца и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, министры, родные и близкие Иосифа Давыдовича. Доску установили на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. Именно там народный артист учился, а впоследствии и преподавал. Кобзон внёс значительный вклад в развитие культуры нашей страны.  В репертуаре прославленного певца более 3 тысяч композиций. Среди них всеми любимые "Темная ночь", "Смуглянка" и "День победы".

"Он был великим мастером и великим певцом. И в грядущие месяцы, когда мы приближаемся к великому празднику - 75-летию Великой Победы, я думаю, что его голос будет звучать все чаще и чаще. И он будет жить с нами, жить со всеми от мала до велика. Потому что его песни - это часть нашей жизни, его песни - это часть великой страны", - заявил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Открытие мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону
Открытие мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону
Открытие мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону
Открытие мемориальной доски народному артисту СССР Иосифу Кобзону
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