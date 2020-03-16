Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершат в кратчайшие сроки

Новый инфекционный центр станет мощным медицинским комплексом

В считанные дни чистое поле возле деревни Голохвастово превратилось в огромную строительную площадку. Десятки тяжелых машин и сотни людей работают здесь круглые сутки.

На этом месте в Троицком районе Подмосковья должна появиться новая больница для больных коронавирусом. Сейчас строители готовят площадку под здание. За несколько дней отсюда вывезли почти 100 тысяч кубометров грунта. Для понимания: это полторы тысячи грузовых железнодорожных вагонов.

Центр займёт площадь более 40 гектаров. Место выбрали на удалении от жилых домов более чем на полкилометра. Новую больницу оснастят системами вентиляции, которые не позволят вирусу распространяться за пределы здания. Сейчас специалисты строят дороги, проводят выделенную ветку газа, мощную линию электропередачи - все коммуникации, необходимые для работы центра. Ультрасовременный медицинский стационар оснастят по последнему слову медицинской техники. Московские строители советовались с китайскими коллегами. Однако решили отказаться от модульной системы.

"Это огромный госпиталь. Он является объектом, который мы, скорее всего, оставим на будущее, на длительное нахождение на этой территории. На случай каких-либо заболеваний здесь будут лечиться больные и в будущем", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Строительство развернулось и на улице Мусоргского. Правда, не такое масштабное. Находящуюся здесь лабораторию противочумного центра Роспотребнадзора оснащают оборудованием для исследования CОVID-19. Это позволит уменьшить время исследований и повысить их точность. Сейчас возле центра делают специальные парковки для медицинских машин, которые будут привозить материал на исследование. Местных жителей просят отнестись ко всему происходящему с пониманием, тем более что сами люди для исследований сюда приходить не будут.

Пока власти готовят щит на пути распространения вируса, в столице находятся люди, которые ставят под угрозу здоровье москвичей. Накануне из 40-й больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подтвержденным коронавирусом.

"Самая, с моей, медицинской, точки зрения, катастрофа заключается в том, что с момента от самовольного ухода со стационара до их поиска милицией, они действительно представляют биологическую угрозу распространения вируса в нашем городе, обнуляя всю колоссальную работу, которая делает вся команда", - сокрушается главный врач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.

Медики обратились в полицию. Стражи порядка быстро нашли женщину и поместили ее обратно в стационар. Сейчас в России около 60 зараженных. Более 13 тысяч человек находятся на карантине у себя дома. Врачи настоятельно рекомендуют поступать так всем, кто вернулся из-за границы.

Иван Колесников, Алексей Платонов, Дмитрий Шаракин, Кирилл Григорьев "ТВ Центр".

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