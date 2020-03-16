Удаленка от коронавируса: бизнес отправляет сотрудников домой

У удаленной работы много плюсов

Режим обязательной самоизоляции на дому теперь действует не только для тех, кто прибыл из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для проживающих с ними лиц. Кроме того, с понедельника родители сами решают, пойдёт их ребёнок в школу или нет, а студенты переходят на дистанционное обучение. На так же режим своих сотрудников переводят и многие столичные компании.

Проводив сына в школу, а мужа на службу, Юлия начинает свой первый рабочий день в новой обстановке. То же самое, что и в офисе - переговоры, звонки, только в домашних тапочках. С 9 до 5 - во внимании. Обеденный перерыв - для своих забот. Конечно, нет под рукой необходимой техники — чтобы проконсультироваться, нужно звонить коллегам. Но в целом плюсов больше.

"С одной стороны, это экономия на транспорте и меньше контактов с людьми, которые могут быть переносчиками вируса. С другой стороны, отношение к работе дома у нас всегда предвзятое. То есть, если ты сидишь дома, ты не работаешь", - рассуждаешь специалист внешнеэкономической деятельности, логист Юлия Лисицына.

Испанская компания, чьим сотрудником числится Юлия, решила перевести коллектив на удаленный доступ работы в целях безопасности. Ведь граница для бизнеса не закрыта, а для исполнения своих обязанностей, по сути, нужны только компьютер и телефон.

"У нас идут поставки из Испании. Так как завод у нас полностью автоматизирован, у нас не нарушены поставки, и, соответственно, мы тоже продолжаем работать", - говорит Лисицына.

Чтобы защитить здоровье подчиненных, компании самостоятельно решают: продолжать ли работу в офисе или перейти на удаленный режим. Все-таки общественный транспорт в часы пик, встречи за обедом, рукопожатия, — все это факторы, провоцирующие передачу инфекции. Пять учебных зданий в четырех школах находятся на карантине из-за коронавируса. Посещать ли школу или перейти на дистанционное обучение, решают родителям. С понедельника в столичных школах вводится свободное посещение. Об этом на своем сайте сообщил Сергей Собянин.

Это - одна из мер, которая должна помочь нераспространению вируса в учебных заведениях. Учителям необходимо обеспечить школьников домашним заданием. Правда, про кружки и секции дополнительного образования - музыкальные, художественные, хореографические и спортивные школы пока ситуация неясная. На входе - измеряют температуру.

И студенты - не исключение. Усиление мер по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий - приказ Министерства науки и высшего образования страны. В зданиях должны быть установлены средства дезинфекции, очные совещания рекомендуется ограничить, студентов - перевести на удаленную учебу. Сеченовский медуниверситет закрыл свои двери на две недели. Электронные сервисы - в помощь.

Студенты обещают не подвести. О начале дистанционного обучения объявили в Бауманке, МГИМО, РХТУ. С инициативой учиться удаленно выступил студенческий совет в МГУ. На имя ректора уже направлено письмо, в котором "за" дистанционное обучение высказалась более половины студентов. Вернувшиеся из европейских стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, среди студентов тоже есть. Как и всем, кому рекомендовано находиться дома, чтобы скрасить 14 дней карантина компании, идут навстречу. Например, онлайн-кинотеатр открыл бесплатный доступ к своему контенту для всех пользователей. Общаться по телефону или скайпу. Выносить мусор - и то исключительно в маске. При первых же симптомах недомогания - вызывать врача.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева и Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"