Мошенницы обокрали 93-летнюю пенсионерку в Подмосковье

Женщине вручили конверт с нарезанной бумагой

160 тысяч рублей похитили у 93-летней труженицы тыла в Павловском Посаде. Причём пенсионерка открыла преступникам дверь сама.

Две женщины представились сотрудницами социальной службы и без церемоний прошли в квартиру. Убедившись, что пенсионерка в доме одна, сообщили ей о якобы грядущей денежной реформе. Затем попросили показать сбережения. Дальше всё происходило как под гипнозом.

Заполучив деньги, мошенницы вручили оторопевшей хозяйке конверт якобы с новыми купюрами и скрылись. Когда пенсионерка обнаружила, что вместо денег ей подсунули нарезанную бумагу, позвонила в полицию. Преступниц задержали по горячим следам: мать и дочь из Таганрога и не скрывали, что это не первый подобный эпизод в их биографии.

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