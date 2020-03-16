ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль не видит повода вводить режим ЧС из-за коронавируса

13:57
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Такие планы не обсуждаются

У Кремля нет планов вводить режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса
"Нужно защищать себя": американцы скупают оружие из-за коронавируса

"Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, власти не рассматривают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию. Оно намечено на 22 апреля. По словам Дмитрия Пескова, "объективных показаний" для переноса нет.

Пресс-секретарь президента также призвал трезво относиться к тест-системах для самостоятельного определения коронавируса, которые начали продаваться в некоторых странах. Он усомнился, что такие тесты действительно существуют.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. По данным на 16 марта, число заболевших превысило 171 тысячу. Более 6600 человек скончались. В России зафиксировано свыше 60 случаев коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.