Кремль не видит повода вводить режим ЧС из-за коронавируса

Такие планы не обсуждаются

У Кремля нет планов вводить режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, власти не рассматривают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию. Оно намечено на 22 апреля. По словам Дмитрия Пескова, "объективных показаний" для переноса нет.

Пресс-секретарь президента также призвал трезво относиться к тест-системах для самостоятельного определения коронавируса, которые начали продаваться в некоторых странах. Он усомнился, что такие тесты действительно существуют.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. По данным на 16 марта, число заболевших превысило 171 тысячу. Более 6600 человек скончались. В России зафиксировано свыше 60 случаев коронавируса.

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