Пелагею с обнаженными плечами назвали эталоном женственности

Фанатов восхитил ее наряд

33-летняя певица Пелагея, которая недавно рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным, пришла на детский КВН в элегантном брючном костюме с открытыми плечами.

Заслуженная артистка России выложила в Instagram видео, на котором она сидит в гримерке, игриво поводя обнаженными плечами. На груди у нее сверкает золотая брошка с жемчугом. Волосы звезды уложены в аккуратную прическу, открывающую шею и уши.

"Пелагея к съемке детского КВН готова", - написала артистка, которая стала судьей на шоу. Она также процитировала работавшего с ней стилиста: "Если девушка восхитительно красива, как наша Поля, то и нет необходимости закрывать лицо волосами, а уж тем более использовать фотошоп".

Интернет-пользователей восхитил элегантный наряд Пелагеи. Женственная, невероятная, прекрасная, божественная, неземная - поклонники засыпали ее комплиментами. Некоторые фанаты выразили мнение, что Телегин должен кусать локти при виде такой умопомрачительно красивой Пелагеи.

- Смотря на вас, можно забыть обо всех проблемах и короновирусах по всему миру, - пишут в Сети.

- Просто богиня.

- Счастье тому, кто будет рядом!

- Эталон женственности.

- Какая вы лапочка!

Ранее СМИ писали, что Иван Телегин познакомил с мамой свою нынешнюю возлюбленную. По слухам, отношения спортсмена и Марии Гончар вышли на новый уровень.

Напомним, Телегин и Пелагея расстались в прошлом году. Они поженились в 2016 году, через год у них родилась дочь.

С 2013 по 2016 год хоккеист жил с Евгенией Ноур, которая родила от него сына.

Видео: Пелагея опубликовала видеообращение по поводу развода

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