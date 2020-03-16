Как не заразиться коронавирусом

Следует соблюдать простые правила

Эксперты Роскачества рассказали об основных мерах профилактики коронавируса.

Для этого необходимо соблюдать три простых правила: соблюдать гигиену, не контактировать с заболевшими и вести здоровый образ жизни. К последнему относятся хороший сон и качественное питание.

Помимо этого, стоит уделять внимание дезинфекции гаджетов, дверных ручек, столов и стульев, передает РИА Новости.

Эксперты советуют регулярно проветривать помещения, избегать поездок в общественном транспорте, а медицинскую маску менять каждые два часа.

"Защита от заражения — это комплекс мер", - отметили специалисты.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 16 марта, в мире 168 826 заболевших коронавирусом. Умерли 6 503 человека, вылечились 77 651. В России зафиксировано свыше 60 случаев коронавируса.

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