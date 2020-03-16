Ребенок получил ожоги на празднике с сухим льдом в Москве

В этот день четырехлетний мальчик отмечал день рождения

В Москве четырехлетний мальчик получил сильнейшие ожоги после фокуса с сухим льдом.

Инцидент произошел 25 февраля на праздновании детского дня рождения. Частью развлекательной программы было химическое шоу, во время которого аниматор высыпала сухой лед мальчику на голову. Повалил густой дым, а ребенок заорал от боли.

В результате именинник получил ожоги головы и лица I и II степени. По факту происшествия проводится проверка, пишет издание argumenti.ru.

Жуткий случай с сухим льдом произошел 28 февраля на дне рождении блогера Екатерины Диденко. Вечеринка проходила в банном комплексе. Валентин высыпал в бассейн около 25 килограммов сухого льда. При взаимодействии с водой лед выделил углекислый газ. Несколько человек прыгнули в бассейн. В результате трое погибли, еще семеро получили химические ожоги дыхательных путей.

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