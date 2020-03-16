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Марина Александрова рассказала, как живет во время Великого поста

15:21
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Она прочитала пять книг за две недели

37-летняя актриса Марина Александрова объяснила, почему она стала реже появляться в соцсети. 
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1 марта актриса попросила у подписчиков в Instagram прощения. "С Прощеным Воскресеньем! Обиды не дают нам расти, толкают нас в пропасть, обида - это про вас, а не про обидчика", - написала она. С тех пор Александрова не появлялась в Сети и не выкладывала новые снимки. За это время фанаты успели соскучиться по ней и забеспокоиться - а не стряслось ли чего со звездой?..

16 марта Марина Александрова успокоила подписчиков. "Все забросали меня вопросами, куда я пропала... со мной все прекрасно. Я живу без инстаграмма, соблюдая пост, читаю книги, за две недели прочитано пять прекрасных книг, и это малая часть того, что я успела без соцсетей", - написала она.  

По мнению актрисы, современные люди слишком много времени и душевных сил тратят на "подглядывание" за чужой жизнью в Сети. Александрова считает, что Великий пост, который в этом году длится с 2 марта по 18 апреля, - это прекрасное время для того, чтобы начать жить своей жизнью. Она посоветовала поклонникам читать больше книг и следить за своим здоровьем, в том числе душевным. 

- Не пропадайте, нам не хватает вас, - пишут ей в соцсети. 

- Самая чистая и светлая актриса!

- Какая молодец.

- Вы прекрасная.

- Как Вам платок идет.

Напомним, что Александрова живет в браке с режиссером Андреем Болтенко. Они воспитывают сына и дочь. 

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