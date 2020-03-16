Врачи извлекли бабочку из уха 10-летней девочки

Насекомое пробыло в нем некоторое время

Тюменские отоларингологи достали из уха десятилетней девочки бабочку.

Малышка пожаловалась родителям на то, что плохо слышит. В областной клинической больнице №2 врачи обследовали пациентку и обнаружили в слуховом проходе бабочку.

Насекомое из уха ребенка извлекли, все обошлось без последствий для здоровья. После процедуры девочку отпустили домой, пишет "Газета.Ru".

"Насекомое было покрыто серными массами и, скорее всего, находилось в слуховом проходе длительное время", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") врач-оториноларинголог Сергей Постой.

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