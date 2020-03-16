Разработан высокоточный тест для диагностики коронавируса

Внедрение технологии будет способствовать своевременному выявлению зараженных

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о разработке учеными уникального теста диагностики коронавирусной инфекции. Внедрение новой технологии будет способствовать своевременному выявлению зараженных людей.

Проектом занимались специалисты из России и Японии. Им удалось, как пишет газета "Известия", изобрести технологию, благодаря которой высокоточный результат по коронавирусу можно получить за полчаса.

Тест может применяться не только в стационарной, но и в мобильной лаборатории. Технология разработана на основе метода изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp, уточняет "Газета.Ru". Она не уступает в точности применяемой в настоящий момент технологии полимеразно-цепной реакции (ПЦР позволяет увеличить количество ДНК в образце для исследований).

Технология может применяться повсеместно — как в больницах, так и в любых учреждениях массового скопления людей (школы, офисы, аэропорты, вокзалы). Наблюдательный совет РФПИ уже одобрил инвестиции в производство системы диагностики. Тестирование начнется в апреле 2020 года.

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