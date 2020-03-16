Известный итальянский архитектор умер от коронавируса

Его супруга борется за жизнь

Итальянский архитектор Витторио Греготти умер от заболевания, вызванного китайским коронавирусом.

По данным местных СМИ, 92-летний Греготти попал в больницу вместе со своей женой Марианой Маццей. Архитектор ушел из жизни 15 марта от пневмонии, вызванной COVID-19. Его супруга остается под наблюдением врачей, пишет издание Corriere della sera.

Витторио Греготти - один из основоположников современной итальянской архитектуры, практик неорационализма. Он спроектировал культурный центр Белем в Лиссабоне, театр Арчимбольди в Милане, театр в Экс-ан-Прованс и другие здания.

По данным на 16 марта, в Италии 24,7 тысячи заболевших коронавирусом, число жертв достигло 1809 человек.

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