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Отец просит Меган Маркл показать ему внука перед смертью

15:59
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Герцогиня не видела отца с 2018 года

75-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, выразил желание помириться с дочерью и увидеть своего внука Арчи перед смертью. Об этом рассказал 54-летний брат Меган - Томас Маркл-младший. 
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"Предсмертное желание отца, как он сказал мне по телефону, заключается в том, чтобы помириться с дочерью и увидеть Арчи. Он хочет, чтобы дочь вернулась в его жизнь", - заявил Маркл-младший Daily Mail

По словам мужчины, его отец не может даже отправить Меган Маркл письмо. Он растерян и чувствует себя одиноким. Как сказал собеседник издания, Томас Маркл не может провести остаток своей жизни счастливо из-за конфликта с дочерью. Он пустил свою жизнь под откос, говорит брат герцогини. 

Томас Маркл-младший заявил, что Меган должна "слезть с ее высокой лошади", то есть забыть о гордости, и позвонить отцу, чтобы примириться. 

Маркл-младший также признался, что его ошеломил выход Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи. Он считает, что такое решение связано с тем, что его сестра всегда хочет быть в центре внимания. Рано или поздно это сыграет с супругами злую шутку. Мужчина также заметил, что Меган Маркл сильно изменила Гарри, который стремится удовлетворить каждую ее прихоть. 

"Она идет впереди Гарри. Не дай Бог, чтобы это когда-либо произошло… мы действительно не хотим видеть, как Гарри валяется в углу комнаты с бутылкой джина", - сказал Томас Маркл-младший. 

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Томас Маркл неоднократно жаловался на то, что дочь и ее муж не желают с ним общаться. По его словам, Меган отдалилась от него после того, как стала частью королевской семьи. Томас никогда не виделся со своим внуком. 

Отметим, что родители Меган состояли в браке с 1979 по 1987 год.

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