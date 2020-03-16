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Малышева рассказала, как правильно мыть руки

16:09
  • понедельник
  • 16 марта 2020

На процедуру нужно отвести не меньше минуты

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила россиянам, как правильно мыть руки, чтобы избежать вирусов.

Уделять этой процедуре нужно не меньше 40-60 секунд, используя воду и мыло. Следует потереть ладони и тыльные стороны друг о друга, тщательно промыть между пальцами. После процедуры стоит насухо вытереть руки о полотенце и им же закрыть кран, чтобы не касаться чистыми руками выключателя.

"Сегодня создается огромная паника вокруг спиртосодержащих гелей. Это неправильно! Самое главное, чтобы в полной доступности была вода и мыло", - отметила Малышева в своем Instagram.

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