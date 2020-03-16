Число зараженных коронавирусом в России достигло 93 человек

Четверо из них выздоровели

В России зафиксировали 93 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Четверо из них выздоровели. Семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные - завозные.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о 63 зараженных коронавирусом в России.

По словам вице-премьера, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

В России производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Тест-системы для выявления коронавируса будут распространены во всех субъектах России.

Также сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом. По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

Расписание Единого государственного экзамена будет изменено, а его досрочная сдача будет перенесена.

Видео: строительство инфекционного центра в ТиНАО завершат в кратчайшие сроки

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"