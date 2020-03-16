ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число зараженных коронавирусом в России достигло 93 человек

15:54
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Четверо из них выздоровели

В России зафиксировали 93 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Четверо из них выздоровели. Семь случаев связаны с контактами внутри страны, остальные - завозные.

Известный итальянский архитектор умер от коронавируса
Малышева рассказала, как правильно мыть руки
Разработан высокоточный тест для диагностики коронавируса

Ранее Роспотребнадзор сообщал о 63 зараженных коронавирусом в России.

По словам вице-премьера, порядка 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

В России производится до 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Тест-системы для выявления коронавируса будут распространены во всех субъектах России.

Также сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом. По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

Расписание Единого государственного экзамена будет изменено, а его досрочная сдача будет перенесена.

Видео: строительство инфекционного центра в ТиНАО завершат в кратчайшие сроки

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вирус
Вирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.