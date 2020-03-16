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21-летний футбольный тренер умер от коронавируса

16:26
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Он проработал всего четыре года

В Испании от коронавируса скончался 21-летний тренер любительского футбольного клуба "Атлетико Портанде Альта" Франсиско Гарсия.

Как пишет издание местное издание Marca, незадолго до заражения COVID-19 у Гарсии обнаружили онкологическое заболевание. Однако его состояние до последнего времени оставалось стабильным.

Гарсия очень любил футбол, почти четыре года он тренировал детей из "Атлетико Портанде Альта".

По данным на 16 марта, в Испании 7753 заболевших коронавирусом, известно о 288 погибших.

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