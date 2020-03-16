Путин и Нийнисте обсудили борьбу с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим финским коллегой Саули Нийнисте ситуацию вокруг коронавируса.
Стороны договорились о принятии совместных решений по вопросам работы пунктов пропуска на общей границе, говорится в сообщении Кремля. Москва и Хельсинки настроены на тесное взаимодействие по линии служб и ведомств.
По данным на 16 марта, в Финляндии зарегистрировано 272 случая коронавируса, погибших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"