Путин и Нийнисте обсудили борьбу с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим финским коллегой Саули Нийнисте ситуацию вокруг коронавируса.

Стороны договорились о принятии совместных решений по вопросам работы пунктов пропуска на общей границе, говорится в сообщении Кремля. Москва и Хельсинки настроены на тесное взаимодействие по линии служб и ведомств.

По данным на 16 марта, в Финляндии зарегистрировано 272 случая коронавируса, погибших нет.

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