Мишустин предупредил о появлении "невероятных слухов" о коронавирусе

Информирование россиян о ситуации должно быть полным, считает премьер

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал информирование граждан о коронавирусе одним из ключевых направлений деятельности координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Как заявил на заседании совета глава правительства, "недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи". "Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков", - сказал Мишустин.

Как пишет "Интерфакс", вся оперативная информация по ситуации с коронавирусом в России и мире будет публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф.

Премьер-министр призвал все регионы учесть опыт Москвы по профилактическим мерам против распространения коронавируса.

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