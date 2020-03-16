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Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

16:51
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Введен запрет на мероприятия с участием более 50 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на своей персональном сайте.
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Решением столичных властей вводится запрет на любые массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек. Он будет действовать до 10 апреля. В наземном транспорте Москвы (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) останавливается продажа билетов водителями.

С 17 марта во всех государственных учреждениях дополнительного образования и спортивных школах вводится режим свободного посещения. В субботу, 21 марта, и до 12 апреля, все школы, в том числе спортивные, и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

"Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому", - написал мэр.

Собянин призвал москвичей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. Работа секций и кружкой программы "Московское долголетие", а также все мероприятия на базе городских центров социального обслуживания, приостановлены. Департаменту соцзащиты населения поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной поддержки граждан.

Кроме того, оперштаб по экономическим вопросам должен подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, работа которых была нарушена из-за принятых мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин подчеркнул, что принятие новые ограничения необходимы и будут отменены, как только ситуация нормализуется.

"Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей", - заключил мэр.

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