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Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон

17:04
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Заключение будет направлено президенту и не подлежит обжалованию

Конституционный суд рассмотрел запрос президента о проверке закона к поправке к Конституции.

Информация об одобрении КС законопроекта о поправках в Конституцию размещена на официальном сайте суда. Заключение суда будет направлено президенту и не подлежит обжалованию, говорится в документе. 

Ранее закон был принят Госдумой, Советом Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным.

15 января президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию страны.

В частности, глава государства считает необходимым разрешить Госдуме утверждать кандидатуру главы кабмина, ужесточить требования к кандидату в президенты, повысить роль Госсовета, закрепить принципы справедливого пенсионного обеспечения и индексацию размера МРОТ не ниже прожиточного минимума, расширить полномочия местного самоуправления. Среди поправок есть инициатива, которая разрешает Путину вновь баллотироваться в президенты.

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