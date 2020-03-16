Костин пообещал Путину провести глобальную трансформацию ВТБ

Банк принял амбициозную программу под названием "600 дней"

Руководство ВТБ планирует за полтора года провести глобальную трансформацию банка. Об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава финансового учреждения Андрей Костин, передает "ТВ Центр".

"Ваш банк - один из ведущих в стране. Я посмотрел справки: 15,5 триллиона у вас активы. 14 миллионов клиентов. Это впечатляет. Каковы результаты за прошлый год?" – спросил Костина Путин.

"Результаты прошлого года у нас неплохие. Если брать прежде всего финансовые показатели, то чистая прибыль банка по международным стандартам увеличилась на 10%, и впервые за нашу 30‑летнюю историю – нам в октябре исполняется 30 лет – она превысила отметку в 200 миллиардов, прибыль составила 201 миллиард рублей. Это, конечно, сказалось позитивно на капитализации банка: стоимость наших акций, капитализация банка выросла за один год на 36%", - ответил председатель правления банка ВТБ.

По словам Костина, ВТБ с начала этого года принял амбициозную программу под названием "600 дней". За это время предполагается провести глобальную трансформацию банка на принципиально новой цифровой основе, что создаст дополнительный комфорт для его клиентов, позволит им пользоваться большим набором новых цифровых продуктов. Глава ВТБ также отметил, что за прошлый год банк выдал на 20% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее, их объём достиг 1,8 триллиона рублей.

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