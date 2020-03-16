Регионы призвали учесть опыт Москвы по борьбе с коронавирусом

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин

В России подготовлен план для противодействия коронавирусной инфекции и негативного ее влияния на экономику страны. Об этом объявил глава правительства Михаил Мишустин. На борьбу с распространением заболевания, а также на поддержку наиболее пострадавших отраслей будут направлены до 300 миллиардов рублей. Кроме того, по словам премьера, регионам необходимо взять на вооружение опыт Москвы, где принятые меры безопасности признаны эффективными и обоснованными.

Людей просят оплачивать проезд бесконтактными способами – картой или через приложение. В московской подземке - режим полной дезинфекции. Генеральная уборка проводится каждый час.

"Протираем. Начиная от кассовой зоны - и все поверхности по продаже билетов, турникеты, входные двери, ручки", - сказала сотрудник клининговой организации Оксана Суркова.

Коронавирус подтвердился у 93 человек. Но, как сегодня на совете по борьбе с распространением инфекции сообщила Татьяна Голикова, почти все случаи - завозные. В борьбе с коронавирусом надо действовать на опережение, считают российские власти. По распоряжению президента накануне создали рабочую группу Госсовета. Новую структуру возглавил Сергей Собянин. О том, что Москва на передовой в борьбе с пневмонией, подчеркнул премьер-министр. Теперь важно поделиться опытом с остальными регионами.

"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы, первыми и ,что особенно важно, инициативно приняли комплекс мер. Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь. Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас развертываем по всей стране, в каждом регионе. И вас Сергей Семенович, я хочу попросить помочь регионам, коллегам на местах", - попросил премьер-министр Михаил Мишустин.

В Москве к вирусу подготовились тщательно. Задача - прервать цепочку переносчиков. В аэропортах путешественников из других стран встречают группы врачей – измеряют температуру. Потом приезжих ждет карантин, как и их родных.

Впрочем, некоторые компании, чтобы защитить здоровье подчиненных, самостоятельно решают - продолжать ли работу в офисе или перейти на удаленный режим.

"У нас идут поставки из Испании. Так как завод у нас полностью автоматизирован, у нас не нарушены поставки, и, соответственно, мы тоже продолжаем работать", - сообщила специалист внешнеэкономической деятельности, логист Юлия Лисицына.

Похожая ситуация и в учебных заведениях. Родители могут сами решать – отпускать ребенка на уроки или нет. Кроме пяти московских школ, они на карантине. На входе в столичные вузы измеряют температуру. В ближайшее время запустят горячую линию, по которой можно будет узнать о количестве заболевших и тех, кому удалось победить болезнь. Но важно еще на начальном этапе выявить переносчиков инфекции, даже если нет симптомов. В России заработают пункты, где можно будет сдать тест на коронавирус.

"В этих лабораториях будет осуществляться тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза, но они не должны иметь признаков простудного заболевания и являться контактными с больными новой коронавирусной инфекции", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В больницах страны создан двухнедельный запас противовирусных препаратов. В аптеках тоже есть необходимое количество. К концу недели планируют принять закон о сдерживании цен на лекарства в условиях эпидемии. Кроме этого, Михаил Мишустин сегодня дал поручение максимально упростить покупку безрецептурных лекарств и их доставку на дом.

"Хочу поручить Татьяне Голиковой совместно с Государственной думой совместно обеспечить оперативное принятие законопроекта в части розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами. Чтобы уже в ближайшее время можно было заказывать эти безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой. Кроме того, поручаю Вам, Татьяна Алексеевна, совместно с Антоном Германовичем Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью, особо отличились в борьбе с коронавирусом", - заявил Мишустин.

Инфекционная и реанимационная службы в России сейчас в режиме повышенной готовности. Один из родильных корпусов переоборудуют для приема тяжелобольных людей. А эту лабораторию Роспотребнадзора переоснащают уникальным оборудованием для диагностики китайского вируса.

Большая стройка в Новой Москве. Еще недавно – голое поле, сейчас здесь работают десятки машин. 11 марта Сергей Собянин принял решение начать возведение мобильного комплекса инфекционной больницы. Работают и днем, и ночью. Уже послезавтра перейдут к строительству лечебных корпусов.

Тем временем в Новосибирском "Векторе" в круглосуточном режиме продолжаются работы по созданию вакцины, но образцы еще только предстоит протестировать на животных. Эти испытания намечены на начало лета.

"В настоящее время это 13 вариантов на 5 абсолютно независимых вакцинных платформах и уже сейчас на данный момент все прототипы созданы", - заверил заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ильназ Иматдинов.

С сегодняшнего дня Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией, Норвегией, а также Белоруссией. В некоторые из них самолеты еще летают, чтобы эвакуировать наших граждан. И на этом фоне многие туристические компании и авиаперевозчики оказались в затруднительном положении. Мишустин обещал помощь малому и среднему бизнесу. Объявить налоговые льготы, а с 17 марта на таможнях заработает "зелёный коридор" для товаров первой необходимости.

Елена Макарова, Анна Пешехонова, Артем Мулкиджан и Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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