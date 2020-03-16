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Цена на нефть упала ниже $30 впервые с 2016 года

17:41
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Она упала на 12,7%

Цена нефти марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель впервые с января 2016 года.

По данным на 16:30 по московскому времени, цена опустилась до 29,52 доллара (упала на 12,7 %), пишет РИА Новости.

В последний раз нефть марки Brent находилась на этом уровне в январе 2016 года.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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