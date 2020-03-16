"Спартак" решили переименовать в ЦСКА

"Красно-белым" уже сообщили о таком решении

Московский гандбольный клуб "Спартак" в ближайшее время будет переименован в ЦСКА.

Игрокам "красно-белых" уже сообщили о таком решении, сообщил источник РИА Новости. Официально об этом сообщат на следующе неделе.

В свою очередь исполнительный директор московского "Спартака" Василий Славин заявил, что впервые слышит о таком решении.

Гандбольный клуб "Спартак" основан в 2017 году. Команда является двукратным серебряным призером чемпионата России и трехкратным обладателем серебряных наград Кубка России.

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