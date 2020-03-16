Евросоюз запретил въезд на свою территорию из-за коронавируса

Ограничение начнет действовать с 18 марта

Еврокомиссия предложила ввести запрет на все поездки в страны Евросоюза.

Ограничения введут на 30 дней, позже этот срок может быть продлен, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Исключения составят только неотложные поездки, передает ТАСС. Кроме того, ограничение не коснется тех, у кого есть право на длительное пребывание в Евросоюзе, членов семей и дипломатов.

По словам главы ЕК, эта мера будет утверждена во вторник, 17 марта, на телеконференции глав государств и правительств ЕС и вступит в силу с 18 марта.

По данным на 16 марта, в мире 170 892 заболевших коронавирусом. Умер 6 641 человек, вылечились 78 111. В России зафиксировано 93 случая коронавируса.

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