Выступление Лаврова отменили из-за коронавируса

Глава МИД должен был рассказать депутатам Госдумы о внешней политике России

В Госдуме отменили "правительственный час" с участием главы МИД Сергея Лаврова. Его выступление, запланированное на 18 марта, переносится на неопределённый срок.

"Надеемся, что после нормализации эпидемиологической обстановки и снятия всех режимных ограничений в связи с объявленной пандемией возможно будет вернуться к прежнему формату проведения "правительственных часов", - заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Решение об отмене "правительственного часа" было принято на фоне общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса, передает "Интерфакс".

Глава МИД должен был рассказать депутатам Госдумы о внешней политике России. Ранее фракции подготовили и направили более 50 вопросов к "правительственному часу".

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