Зеленский обездвижил Украину из-за коронавируса

Президент просит закрыть метро

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на жесткие меры в борьбе с коронавирусной инфекцией в своей стране.

"Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинцев", - заявил глава государства.

В частности, с 18 марта в стране будет запрещено междугородное сообщение (автобусы и самолеты) перестанет работать метрополитен. Городские перевозки – только в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, трамваях.

По всей стране закроются торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-центры и другие заведения развлечений и услуг.

Будет ограничен экспорт продуктов питания - их перечень составит правительство. Введен запрет на проведение религиозных обрядов с участием более 10 человек.

В двух областях Украины с 17 марта вводится режим ЧС - Черновицкой и Житомирской. Именно в них подтверждены случаи коронавирусной болезни.

С начала 2020 года на Украине зарегистрированы 94 подозрения на заражение коронавирусом COVID-2019. В стране с 12 марта по 3 апреля действует карантин.

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