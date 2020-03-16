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Умер один из основателей "Гражданской обороны"

20:13
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Подруга музыканта не смогла попасть в дом

В Санкт-Петербурге умер сооснователь группы "Гражданская Оборона" Константин Рябинов.

Смерть 55-летнего музыканта подтвердила интернет-изданию "Фонтанка" его подруга Ксения Кислицина.

"Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал", — рассказала она.

Причина смерти музыканта пока неизвестна, ее установит вскрытие.  

В 1984 году Константин Рябинов вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал группу "Гражданская оборона". Затем он играл в собственном проекте ""Кузьма & ВиртУОзы". С 2010 года являлся участником коллектива "Коммунизм".

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Константин Рябинов
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