Умер один из основателей "Гражданской обороны"

Подруга музыканта не смогла попасть в дом
В Санкт-Петербурге умер сооснователь группы "Гражданская Оборона" Константин Рябинов.
Смерть 55-летнего музыканта подтвердила интернет-изданию "Фонтанка" его подруга Ксения Кислицина.
"Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал", — рассказала она.
Причина смерти музыканта пока неизвестна, ее установит вскрытие.
В 1984 году Константин Рябинов вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал группу "Гражданская оборона". Затем он играл в собственном проекте ""Кузьма & ВиртУОзы". С 2010 года являлся участником коллектива "Коммунизм".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"