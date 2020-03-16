Россия объяснила решение ограничить въезд из Белоруссии

Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу

Россия ограничила въезд из Белоруссии, так как Минск не последовал рекомендациям ВОЗ по перекрытию границ с третьими странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее для борьбы с коронавирусом был подготовлен проект распоряжения правительства о введении временных ограничений на въезд в Россию иностранцев, в том числе белорусских граждан.

Белорусская сторона была предупреждена о планируемых мерах. В том числе премьера Белоруссии Сергея Румаса проинформировали о том, что ограничения на въезд в Россию не будут распространяться на определённые категории лиц, включая водителей грузовиков.

"Вызывают недоумение высказывания руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, количество инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьёзнее, чем в России. Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности", - говорится в сообщении правительства России.

Видео: в России усилили меры для борьбы с коронавирусом

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