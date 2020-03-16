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Раскрыта причина стремительного распространения коронавируса

20:32
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Ученые из США назвали две причины

Американские ученые выяснили, почему китайский коронавирус так быстро распространился по всему миру.

Первая причина заключается в том, что в Китае было большое количество больных со слабовыраженной симптоматикой, которых долгое время не выявляли. А вторая таится в высокой заразности самого вируса, пишет РИА Новости. 

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что всем россиянам нет необходимости делать тест на коронавирусную инфекцию. Его должны пройти лишь те, кто вернулся из неблагоприятных с точки зрения распространения вируса стран или тем, кто контактировал с такими лицами.

По данным на 16 марта, в мире 173 028 заболевших коронавирусом. Умерли 6 657 человек, вылечились 78 111. В России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо вылечились, жертв нет.

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