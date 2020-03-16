Депутаты решили изменить дату окончания Второй мировой войны

Ее хотят сместить на день вперед

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об изменении памятной даты воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Парламентарии предложили отмечать памятный день третьего сентября, а не второго, как это происходит сейчас, передает РИА Новости.

Депутаты напомнили, что Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией, на наградных медалях "За победу над Японией" на оборотной стороне имеется надпись "3 сентября 1945".

"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества", - считают авторы законопроекта.

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