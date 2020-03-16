Как работает секретный завод "Севмаш" по сборке атомных подводных лодок

На предприятии внедряют уникальное оборудование

Уникальное, высокоточное и секретное. Это характеристики оборудования, которое сейчас внедряют на предприятии "Севмаш" в Архангельской области. На единственном заводе в стране, где строят атомные подводные лодки, обновление позволит в течение ближайших 30 лет строить субмарины 5-го и 6-го поколения. При этом параллельно с модернизацией продолжается возведение ракетоносцев проекта "Ясень-М" для Военно-морского флота России.

Это больше чем станок. Мини-обрабатывающий центр – аналогов на постсоветском пространстве нет. Деталь для будущей подлодки вращается по команде компьютера как шар и одновременно вытачивается. Точность изготовления – абсолютная.

"До сотых долей миллиметра. Станок строился и изготавливался специально для нашего предприятия", - заявил заместитель начальника механосборочного цеха Михаил Суханов.

Изготовление особо сложных деталей может занимать больше года и проходить в семи цехах. Потом тестирование – это еще месяц. Например, так проверяют кингстоны, через которые подлодка выпускает воду и всплывает на поверхность моря.

При температуре 1600 градусов сплав металлов заливают в формы. Учитывая габариты субмарины проекта последнего поколения, 130 - в длину и 13 метров - в ширину, даже небольшая заготовка под деталь – нередко выше человеческого роста.

Новые краны ежедневно перегружают тонны мелкого песка для формовочных смесей под детали будущих кораблей. Модернизация этого цеха давно напрашивалась – ресурс исчерпан. Прежнее оборудование отработало 40 лет.

"Эти краны хороши тем, что, во-первых, кабины стали намного больше, это раз. Обзор больше, это два. Кондиционеры стоят. Даже дворники стоят. И сигнализация – условия изменились для крановщиков", - пояснил начальник цеха Виктор Хая.

Сергей – он контролирует качество и надежность деталей - переехал в Северодвинск из Крыма пять лет назад. Там тоже работал на судостроительном предприятии.

"Там мы работали на оборудовании 70-80-х годов. Там было участие человека максимально – на 100% только от человека зависело. Приходится уже меньше работать с железом, больше работать с цифрами, с электроникой, с программами", - заявил старший мастер участка Сергей Рысов.

Модернизация судостроительного завода "Севмаш" запущена в 2011 году. Но именно 2020-й – ключевой год в обновлении предприятия.

"Если говорить крупно – это сотни и сотни единиц нового прогрессивного оборудования. Мы сейчас строим подводные лодки уже 4-го поколения. Но, кроме того, в портфеле заказов у нас есть и ведется работа по гражданской продукции. Это ледостойкая стационарная платформа, которая будет установлена на севере Сибири", - рассказал начальник научно-технологического управления Леонид Дьячков.

Вводятся в строй не только ультрасовременные станки, реконструируется котельная – она необходима для проведения испытаний новых субмарин. Рабочие перестраивают мелководную набережную. Строительство и модернизация проходят в особых условиях. Завод – единственный в России, который производит атомные подводные лодки – секретный объект.

До начала 90-х Северодвинск был закрытым населенным пунктом. Судостроительное предприятие и сегодня остается секретным городом в городе. Огромные цеха – эллинги – где достраиваются подводные лодки, строго охраняются. Внутрь не попасть. Да и на всей территории завода запрещены смартфоны. Разрешено пользоваться только телефонами старого образца без камер.

В этом году запланирована передача Военно-морскому флоту подводной лодки "Новосибирск" - проекта "Ясень-М" - корабль уже спущен на воду в Северодвинске, он способен поражать подводные, надводные, береговые цели и авианосные ударные группировки. На очереди – ракетоносцы "Князь Владимир" и "Казань".

Егор Киселёв, Дмитрий Филиппов, Виктор Сиголаев, "ТВ Центр", Архангельская область.

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