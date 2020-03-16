У калининградского Хатико в свитере появился инстаграм

Теперь верный пёс - местная достопримечательность

Собаку не бросили, она ждёт хозяйку. Такая табличка висит рядом с хаски, который напоминает преданного киногероя Хатико. Питомец каждый будний день на привязи дежурит у одного из торговых центров Калининграда. Там работает его хозяйка. Вариант - оставить пса дома одного - оказался неприемлемым.

Каждый день этот пёс словно на боевом посту. Из документов при себе, как и полагается, усы, лапы и хвост. Серьёзности добавляет и философский взгляд вдаль - будто ждёт кого-то. Ситуация настолько киношная, что местные жители тут же провели параллель с небезызвестным Хатико. Порода, впрочем, другая - не по канону известного фильма, зато поведение - точь-точь как у японского собрата. Грустные задумчивые глаза - обманная тактика. Работает прекрасно - сердобольные прохожие то и дело останавливаются погладить и потискать.

Получив необходимую дозу внимания, пёс снова задумывается о жизни. Грустные глаза с надеждой сканируют всех прохожих и то и дело останавливаются на двери торгового центра. Местные жители долго думали, что хаски - потеряшка, сбежавший от нерадивых хозяев. Даже думали подыскать ему новый дом. Правда, владелец, как выяснилось, у собаки всё же есть.

"Некоторые думали: "Как же так, хозяйка оставила собаку одну". Но в итоге появилось объявление возле собаки", - рассказал Дмитрий Бондарев.

Аккуратную табличку видно, если подойти к собаке совсем близко. Из текста следует: никто никого не бросал. Пёс всего лишь верно ждёт хозяйку с работы. Кормят его строго по расписанию, гуляют и гладят - и того чаще. Светлана навещает питомца каждый час - столь частые свидания позволяет удобный график. Каждый час - как раз десятиминутный перерыв. Собака просто не успевает соскучиться. Тем более дома пёс, наоборот, грустит и целыми днями воет, а вдобавок ещё грызёт вещи и разрушает квартиру.

"Я поняла, что ему дома некомфортно. Ну и в принципе, какая разница: где ждать либо дома в четырёх стенах, либо рядом с мамой здесь. И она выйдет и погладит, кто-то там ещё с ним поиграется, кто-то покормит, кто-то ещё что-то сделает. Я вместо обеда, вместо ещё каких-то своих дел, конечно, выбегаю, иду гуляю с ним и кормлю и, соответственно, проверяю", - рассказала хозяйка Светлана Куташева.

Чтобы убедить всех неравнодушных, что собака не мёрзнет - Светлана даже купила псу одежду. И, как это сейчас модно, завела ему страничку в социальных сетях. Туда выкладывает видео- и фотоотчёты с прогулок - почти каждый день.

Теперь пёс в синем свитере - местная калининградская достопримечательность. Каждый норовит с ним сфотографироваться, да и подписчиков у этой хвостатой звезды больше, чем у некоторых блогеров! Единственное, что держится в строгом секрете - это кличка. Чтобы не увели, поясняет хозяйка.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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