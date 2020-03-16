Россия закрыла въезд для иностранцев

Ограничения будут действовать 1,5 месяца
Правительство России распорядилось временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.
Меры будут действовать с 18 марта до 1 мая. Ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств, экипажей воздушных и морских судов, бригад международного железнодорожного сообщения.
В правительстве заверили, что принятые меры носят исключительно временный характер и соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщили в пресс-службе кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин за последние два дня обсудил с главами стран СНГ ситуацию вокруг коронавируса. По итогам этих переговоров было принято решение временно закрыть границы России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"