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Россия закрыла въезд для иностранцев

21:28
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Ограничения будут действовать 1,5 месяца

Правительство России распорядилось временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.

Меры будут действовать с 18 марта до 1 мая. Ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств, экипажей воздушных и морских судов, бригад международного железнодорожного сообщения. 

В правительстве заверили, что принятые меры носят исключительно временный характер и соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщили в пресс-службе кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин за последние два дня обсудил с главами стран СНГ ситуацию вокруг коронавируса. По итогам этих переговоров было принято решение временно закрыть границы России.

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