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В Москве среди инфицированных коронавирусом есть ребенок

21:51
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Он в больнице

Среди 20 новых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве, есть ребенок.

По словам врачей, болезнь протекает в легкой форме. Сейчас он находится в городской клинической больнице имени Башляевой, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Общее число заболевших в Москве – 53 человека. Большинство из них недавно посещали европейские страны.

Пациенты проходят лечение в больнице в Коммунарке. Семеро остались на домашнем карантине, один - в обсервационном центре. Часть пассажиров рейсов находятся под медицинским наблюдением.

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