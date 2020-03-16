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Зараженный коронавирусом актер Идрис Эльба обратился к фанатам

22:36
  • понедельник
  • 16 марта 2020

Звезда сериала "Лютер" призывает поклонников не паниковать

Британский актер Идрис Эльба сдал положительный тест на коронавирус. Звезда сериала "Лютер" находится в изоляции.

"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов. Я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичны", - написал актер в соцсети.

Эльба попросил фанатов не паниковать. Он будет держать всех в курсе своего состояния, пишут "Дни.ру".

Ранее стало известно, что вирусом заразились актеры Том Хэнкс и Ольга Куриленко.

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