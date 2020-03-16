Зараженный коронавирусом актер Идрис Эльба обратился к фанатам

Звезда сериала "Лютер" призывает поклонников не паниковать
Британский актер Идрис Эльба сдал положительный тест на коронавирус. Звезда сериала "Лютер" находится в изоляции.
"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов. Я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичны", - написал актер в соцсети.
Эльба попросил фанатов не паниковать. Он будет держать всех в курсе своего состояния, пишут "Дни.ру".
Ранее стало известно, что вирусом заразились актеры Том Хэнкс и Ольга Куриленко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: