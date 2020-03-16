Зараженный коронавирусом актер Идрис Эльба обратился к фанатам

Звезда сериала "Лютер" призывает поклонников не паниковать

Британский актер Идрис Эльба сдал положительный тест на коронавирус. Звезда сериала "Лютер" находится в изоляции.

"Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет никаких симптомов. Я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичны", - написал актер в соцсети.

Эльба попросил фанатов не паниковать. Он будет держать всех в курсе своего состояния, пишут "Дни.ру".

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ���������������� No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Ранее стало известно, что вирусом заразились актеры Том Хэнкс и Ольга Куриленко.

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