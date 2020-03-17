Россиян предупредили о появлении "кибер-коронавируса"

Злоумышленники отправляют тысячи ложных писем в день

IT-эксперты предупредили россиян об активизации интернет-мошенников, которые отправляют письма на тему коронавируса с целью похитить персональные данные или завладеть деньгами пользователей.

"Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день", - сказал РИА Новости глава группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев.

По его словам, люди получают электронные письма, якобы отправленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Жертва обмана открывает письмо, желая узнать о мерах противодействия распространению Covid-19, переходит по ссылке и получает предложение поделиться личной информацией. В итоге многие неосторожные юзеры передают свои данные злоумышленникам.

Кроме того, интернет-пользователи стали получать письма якобы от Всемирного банка и Международного валютного фонда с предложением пожертвовать деньги тем людям, которые пострадали от коронавируса.

Специалисты советуют с осторожностью относиться к письмам на тему коронавируса и установить на устройства системы безопасности.

Письма от незнакомых отправителей желательно не открывать, говорят эксперты. Если ссылка в письме вас заинтересовала, то лучше не кликать на нее, а набрать ее в браузере. Можно также заранее узнать, куда ведет ссылка.

"Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс", - рассказал директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.

По последним данным, свыше 170 тысяч человек по всему миру заразились Covid-19. Свыше 6,6 тысячи человек скончались.

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