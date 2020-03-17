Нефть отыграла падение ниже психологической отметки

Стоимость обновила минимум с 2016 года

Стоимость нефти отыграла падение ниже психологической отметки в 30 долларов за баррель. Стоимость фьючерса на марку Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 3,5%, до 30,65 доллара.

Ранее цена на нефть марки Brent упала на 12% - до 29,77 доллара за баррель. Стоимость барреля WTI снизилась на 10,4%, до 28,7 доллара. Таким образом, обновлен очередной минимум с февраля 2016 года.

Эксперт отмечают, что цена на черное золото впервые за время нынешнего кризиса преодолела психологическую отметку в 30 долларов за баррель. Правда, позже стоимость отыграла спад, остановившись на 30,33 доллара.

Днем ранее ФРС США и ЦБ Японии объявили о новом смягчении монетарной политики. Они поддержали аналогичные меры центробанков Китая, Великобритании и еврозоны. А ЕЦБ уже высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.

Влияет на ситуацию и падение на мировых фондовых биржах. Азиатские рынки закрылись со снижением примерно на 10%, европейские торгуются вниз на 7-11,6%. Российский рынок акций и рубль также падают. Тем временем нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики из-за коронавируса, передает РИА Новости.

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