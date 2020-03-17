Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 17 марта

Россия с 18 марта ограничит въезд иностранных граждан

Россия временно ограничит въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны. Запрет вводится на срок с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщает сайт правительства. Эта одна из многочисленных мер, предпринимаемых кабинетом министров в рамках борьбы с распространением инфекции.

В России разработан план действий, которые также призваны смягчить негативное влияние вируса, в том числе, на экономику. На поддержку граждан и наиболее пострадавших отраслей будут направлены до 300 миллиардов рублей. Кроме того, премьер-министр призвал регионы взять на вооружение опыт Москвы, где принятые меры безопасности признаны эффективными и обоснованными.

Бумажные купюры сейчас не в ходу. Людей просят оплачивать проезд бесконтактными способами – картой или через приложение. В московской подземке режим полной дезинфекции. Генеральная уборка проводится каждый час.

Задача - прервать цепочку переносчиков. Поэтому в аэропортах группы врачей измеряют температуру возвращающимся путешественникам. Потом этих людей ждет карантин, как и их родных, даже, если симптомов нет, просят самоизолироваться. Некоторые компании, заботясь о здоровье подчиненных, переводят их на удаленный режим.

Переносчиков вируса вовремя выявили, диагноз подтвердился у 93 человек – почти все случаи завозные. Инфекционная и реанимационная службы в России сейчас в режиме повышенной готовности. Лабораторию Роспотребнадзора переоснащают уникальным оборудованием для диагностики китайского вируса.

Большая стройка сейчас в Новой Москве. Еще недавно голое поле, теперь здесь десятки машин. Работают и днем, и ночью. Уже послезавтра перейдут к строительству лечебных корпусов. В борьбе с коронавирусом надо действовать на опережение, считают российские власти. По распоряжению президента накануне создали рабочую группу Госсовета. Новую структуру возглавил Сергей Собянин. О том, что Москва на передовой в борьбе с китайской пневмонией подчеркнул премьер-министр на совете по противодействию коронавирусу. Теперь важно поделиться опытом с остальными регионами.

"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы первыми и, что особенно важно, инициативно приняли комплекс мер. Считаю, что все эти решения Московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь. Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас развертываем по всей стране, в каждом регионе. И вас Сергей Семенович, я хочу попросить помочь регионам, коллегам на местах", - заявил Михаил Мишустин.

От населения ничего скрывать не собираются. О количестве заболевших и тех, кому удалось победить болезнь можно будет узнать на горячей линии. Как защититься от инфекции? Что делать, если оказались в одном помещении с инфицированным? Ответы на сайте "СтопКоронавирус.РФ". Это еще один способ всестороннего информирования россиян об опасной инфекции.

Сидишь на карантине, а заплата идет. Такое решение приняли в Минтруда совместно с Фондом социального страхования. Там пересмотрели порядок оплаты больничных листов. Деньги будут начислять авансом. К слову, для получения листа нетрудоспособности не нужно вызывать врача или идти на прием. Больничный можно получить в электронной форме, приложив документы, подтверждающие посещение других стран. Для тех, у кого признаки ОРЗ - в больницах страны создан двухнедельный запас противовирусных препаратов. В аптеках тоже есть необходимое количество. К концу недели планируют принять закон о сдерживании цен на лекарства в условиях эпидемии. Кроме этого, Михаил Мишустин дал поручение максимально упростить покупку безрецептурных лекарств. "Чтобы уже в ближайшее время можно было заказывать эти безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой", - отметил он.

В Группе риска - пожилые люди. Их на карантин не посадишь - не усидят. У кого-то нет родных, поэтому человек сам вынужден ухаживать за собой. Некоторым из них недоступны средства коммуникации, и они до сих пор даже не слышали об эпидемии. Общероссийский народный фронт организует молодежные штабы помощи.

А тем временем, оружие против коронавируса - вакцину - разрабатывают в новосибирском "Векторе". Есть первые образцы будущего лекарства - их еще только предстоит протестировать на животных. Эти испытания намечены на начало лета.

Не летают самолеты и не ходят поезда с 17 марта в страны Евросоюза, Швейцарию, Норвегию, а также Белоруссию. С последней вводят ограничения из-за неприятия ее властями рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ.

На фоне эпидемии кризис настал для многих туристических компаний и авиаперевозчиков. Премьер Мишустин обещал помощь малому и среднему бизнесу. Объявить налоговые льготы, а с 17 марта на таможнях заработает "зелёный коридор" для товаров первой необходимости.

А вот звезды с грустью сообщают о переносе своих концертов в Москве, возвращая поклонникам деньги за билеты. Фестивали и народные гулянья под запретом. Ежегодную всероссийскую акцию "Тотальный диктант" перенесли на осень.

Елена Макарова, Анна Пешехонова, Артем Мулкиджан и Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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