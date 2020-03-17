На Иркутскую область обрушился мощный снегопад

Без света остались около 10 тысяч человек

Снегопад, метель и дожди - на Иркутскую область обрушился мощный циклон. Из-за сильного ветра и налипания снега на проводах произошло аварийное отключение электроэнергии в трёх районах, передает "ТВ Центр".

Без света остались около 10 тысяч человек. Сейчас аварийные бригады заняты восстановлением. А коммунальные службы устраняют последствия непогоды на трассах. Там гололедица и снежные накаты. В МЧС призывают водителей быть осторожными и, по возможности, не пользоваться личным транспортом.

Метель не покидает и Камчатский край. Из-за снегопада и сильного ветра в регионе сохраняется режим повышенной готовности. Непогода внесла коррективы в расписание местных аэропортов - отложены 11 внутренних рейсов.

Неспокойно на акваториях Охотского моря, там порывы ветра ночью достигали 45 метров в секунду. По данным синоптиков, в зоне влияния атмосферного вихря полуостров останется до конца дня.

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