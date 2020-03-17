В Сирии приступили к ремонту трассы Дамаск – Алеппо

Работы ведутся в ускоренном темпе

В освобожденном от боевиков районе недалеко от Саракиба сирийские власти приступили к ремонту стратегической трассы М5 Дамаск – Алеппо. Работы ведутся в ускоренном темпе, чтобы обеспечить проезд для населения, передает "ТВ Центр".

На участке дороги длинной почти в 50 километров ремонтируют поврежденные осколками бордюры и тротуары, восстанавливают зеленые насаждения. Поток транспорта растёт с каждым днем. До войны по М5 за сутки проезжали тысячи машин. Теперь по ней везут стройматериалы, продукты и лекарства. Вдоль трассы уже открылись первые кафе для отдыха водителей и пассажиров рейсовых автобусов. А в окрестные деревни начали возвращаться беженцы.

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