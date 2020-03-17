Ракета "Союз-2" успешно вывела спутник "Глонасс-М" на орбиту

Она стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2" успешно вывела на расчетную орбиту спутник "Глонасс-М". Она стартовала с космодрома Плесецк вечером 16 марта, передает "ТВ Центр".

Сейчас спутник принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Это уже второй пуск "Союза", проведенный с космодрома Плесецк в этом году. Выведенный на орбиту "Глонасс-М" пополнил группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы. В настоящее время она насчитывает 29 подобных аппаратов.

"Что касается наземных структур и наземного оборудования стартового комплекса, оно отработало штатным образом все проведено в соответствии с требованием документации, боевой расчет с задачей справился, командующий космическими войсками оценил работу на отлично", - сообщил начальник космодрома Плесецк, генерал-майор Николай Нестечук.

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