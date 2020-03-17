Актриса-легенда Юлия Борисова отмечает 95-летний юбилей

За 70 лет служения сцене она сыграла более 60 ролей

Народная артистка СССР Юлия Борисова отмечает 95-летний юбилей. Примой Вахтанговского театра, актрисой-легендой называют ее коллеги, передает "ТВ Центр".

В знаменитую московскую труппу Борисова поступила в 1947 году, сразу после окончания Щукинского училища. За 70 лет служения сцене она сыграла более 60 ролей. Самыми значимыми для нее стали спектакли "Миллионерша", "Варшавская мелодия", "Милый лжец". А потом почти 20 летний перерыв и снова взлет в "Визите дамы" и "Евгении Онегине" Римаса Туминаса.

У Борисовой только две роли в кино, зато какие - Настасья Филипповна в "Идиоте" и Елена Кольцова в ленте "Посол Советского Союза" о первой советской женщине-дипломате Александре Колонтай.

За долгую жизнь в искусстве актриса ни разу не изменила себе. Как она сама говорит, играет по старой театральной традиции душой, сердцем и нервами.

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