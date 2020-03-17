Тарасов и Костенко показали фото с крещения младшей дочери

Теперь спортсмен спокоен за ребенка
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко опубликовали в Instagram фотографии с крестин младшей дочери Евы.
Крестными родителями Евы стали друзья пары - Алексей Миранчук и Диана Щербакова. После церемонии знаменитости и их друзья сфотографировались в храме вместе со священником. Крестный отец держал Еву, а на руках у Тарасова сидела старшая дочь Милана, одетая, как и мама, в нарядное платье.
"Теперь я спокоен и поздравляю крестных с новой ответственностью - духовным воспитанием Евы. Я в любом случае всегда рядом и никогда не дам в обиду", - написал Дмитрий Тарасов. "Будь счастлива, моя милая! Мы с папой и твоим Ангелом Хранителем всегда рядом", - вторит мужу Анастасия Костенко.
После крещения знаменитости устроили праздник в своем загородном доме, который они украсили воздушными шариками. На стол они поставили торт с именем Евы.
Напомним, Костенко родила Еву в феврале этого года. Впервые она стала мамой в июле 2018 года, когда на свет появилась Милана. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первой жены Оксаны Пономаренко.
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