Взрыв в Смоленской области устроили пьяные рыбаки

Пострадали четыре человека

Четыре человека госпитализированы после взрыва в одном из домов деревни Раковка в Смоленской области. Эксперты установили причину ЧП – сработало самодельное взрывное устройство.

Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии, четвертого оперируют, сообщили агентству ТАСС в центральной районной больнице, куда доставили пострадавших. "Четверо мужчин, серьезные травмы", - сказал представитель медучреждения.

Как выяснилось, взрыв прогремел при попытке изготовить самодельное взрывное устройство. "Взрыв произошел, когда мужчины пытались изготовить самодельное устройство для глушения рыбы. Один из них смог дозвониться до экстренных служб и родственников, чтобы попросить о помощи", - сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным РЕН ТВ, четверо мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили порыбачить с помощью самодельного взрывного устройства. Они начинили бутылку опасными химикатами, которые вступили в реакцию и сдетонировали. Горе-рыболовы получили ранения груди, у одного из пострадавших сломана нога.

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