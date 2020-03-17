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Академик РАН о коронавирусе: Многие люди будут болеть не явно, а бессимптомно

10:06
  • вторник
  • 17 марта 2020

Эксперт оценил опасность эпидемии Covid-19

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию с пандемией коронавируса. По последним данным, свыше 170 тысяч человек по всему миру заразились Covid-19, свыше 6,6 тысячи скончались. Число инфицированных в Европе стремительно растет, зато в Китае - на родине опасного вируса - обстановку удалось нормализовать. 

Сможет ли Европа обуздать инфекцию по примеру КНР? Когда минует пик эпидемии? Насколько эффективно борются с болезнью в России? На эти и другие вопросы ответил академик РАН, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. 

"Опасность есть, но ее можно регулировать. Многие люди будут болеть не явно, а бессимптомно. В результате произойдет накопление иммунитета у людей. Инфекция всегда имеет какое-то начало и какой-то конец. Ни одна инфекция, кроме бешенства, не дает стопроцентной смертности", - сказал Малеев.

Соблюдение гигиены называют одной из самых эффективных мер по защите от коронавируса. Тем не менее некоторые люди не видят смысла носить маски в общественных местах. 

По словам академика РАН, маска снижает риск заражения, однако не дает стопроцентной гарантии. "Маски [защищают] на 80%. 20% все равно остается, и очень трудно сказать, под какой процент ты лично попадешь. Если ты себя неважно чувствуешь, если у тебя насморк и так далее, то лучше надевать маску", - сказал Виктор Малеев. 

Полный комментарий Малеева смотрите в видео:

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