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В России из-за коронавируса перенесли День Космонавтики

09:27
  • вторник
  • 17 марта 2020

Новая дата праздника пока не определена

Торжественное празднование Дня космонавтики перенесено. Такое решение принято в Роскосмосе из-за угрозы распространения коронавируса.
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Мероприятие, посвященное Дню космонавтики, традиционно проходит в преддверии 12 апреля в Государственном кремлевском дворце. В торжествах участвуют руководители и работники ракетно-космической отрасли, космонавты, зарубежные гости. С поздравлением к ним обращается президент России.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили агентству РИА Новости, что с новой датой торжественного мероприятия пока не определились. Ранее сообщалось, что госкорпорация отменила поездку представителей СМИ на пилотируемый запуск с космодрома Байконур. Причина все та же - угроза распространения коронавируса COVID-19.

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