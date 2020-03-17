СК проверяет обстоятельства смерти женщины, у тела которой нашли годовалую дочь

Москвичка перенесла сложную операцию

Обстоятельства смерти жительницы Москвы проверяет Следственный комитет России. Годовалая дочь женщины провела у ее тела несколько дней.

Как стало известно, муж скончавшейся все это время находился дома – однако, по его словам, был в запое. Тело обнаружила сестра погибшей, когда пришла ее проведать. Годовалый ребенок сидел возле умершей матери.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве проводится проверка по факту смерти женщины", – заявила старший помощник руководителя СКР Юлия Иванова.

Москвичка недавно перенесла сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, ее смерть не носит криминального характера, сообщили в правоохранительных органах агентству РИА Новости. Ребенка передали на попечение тети.

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