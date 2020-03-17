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Ученые впервые подсчитали медведей в нацпарке "Земля леопарда"

10:24
  • вторник
  • 17 марта 2020

Поголовье бурых медведей составляет не менее 55 особей, а гималайских - до 110

В Приморье ученые впервые посчитали медведей в национальном парке "Земля леопарда". На помощь пришли фотоловушки, их на охраняемой территории более 400, передает "ТВ Центр".

За два года специалисты получили более шести тысяч снимков. Сейчас поголовье бурых медведей составляет не менее 55 особей, а белогрудных или гималайских - до 110. Численность и зона расселения их увеличиваются.

Первыми просыпаются после зимы бурые косолапые и ведут преимущественно ночной образ жизни. А их белогрудые сородичи попадают в объектив только с 10 марта и активны в светлое время суток. Как отмечают ученые, опыт национального парка "Земля леопарда" по подсчету животных может быть применен и на других охраняемых территориях страны.

"Если мы знаем количество молодняка, количество выводков, они же все разные, медведи все разные. Мы их узнаем в лицо по сути дела и, зная минимальное количество выводков и долю медвежат в популяции, мы может провести расчет численности и это сделано впервые на Дальнем Востоке", - рассказал заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрий Дарман.

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