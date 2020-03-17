Рэпер ST и Ассоль Васильева рассекретили необычное имя дочери

Маму с малышкой выписали из роддома

Телеведущая Ассоль Васильева и рэпер ST (Александр Степанов) назвали новорожденную дочь Эстелью.

Ассоль Васильева и Эстель выписались из роддома. На выписку к ним пришли родные и близкие. Позируя перед камерами в фотозоне, украшенной воздушными шариками, молодые родители объяснили, что имя дочки составлено из псевдонима Степанова и имени телеведущей. "ЭсТэ (ST) + Ассоль = ЭсТэль", - такую формулу вывели для себя подписчики Васильевой, чтобы лучше понять задумку знаменитостей.

"Доченька, добро пожаловать в семью!" - написала телеведущая в Instagram. Среди многочисленных фотографий ей больше всего понравился снимок, на котором Ассоль позирует с бабушкой, мамой и дочкой. В кадр попали сразу четыре поколения женщин в семье Васильевой.

"Смотрю и плачу! Мне даже стыдно, ведь сегодня они пытались учить меня, как молодую мать, уму-разуму, а я огрызалась, что "я взрослая, сама все знаю!", но знаю-то я все благодаря им!" - написала телеведущая, отметив, что мама и бабушка родили по трое детей.

Многие интернет-пользователи посчитали, что Эстель - это красивое и оригинальное имя. Некоторым оно показалось слишком странным. Кто-то вспомнил про певицу Нюшу, чью дочь зовут Симбой. По сравнению с таким именем Эстель кажется вполне себе нормальным, полагают фолловеры.

- Прям как косметика для волос, - пишут в Сети.

- Но все равно мило. Показательная семья. Счастья им.

- Безумно красивое имя.

- Имя Эстель французского происхождения, и очень сильные личности это имя носили и носят.

- Не, ну не Симба же.

Ассоль и ST поженились в 2015 году. О беременности телеведущей стало известно в сентябре прошлого года. В феврале 2020 года телеведущая и певец вышли на сцену и лопнули шарик, из которого посыпались розовые конфетти. Таким образом они объявили пол ребенка.

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